كأس قطر: الدحيل يلتقي السد في النهائي بعد تخطي الغرافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة ​كأس قطر​، تأهل فريق ​الدحيل​ إلى المباراة النهائية بعد فوزه على ​الغرافة​ بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب عبدالله بن خليفة.



افتتح التسجيل لاعب الغرافة عثمان علوي اليهري في الدقيقة 20، لكن نجح اللاعب علي كريمي في إحراز هدف التعادل للدحيل في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأضاف اللاعب سلطان حسين البريك هدف الفوز للدحيل في الدقيقة 72.

وبهذا الفوز سيلتقي الدحيل مع السد في نهائي البطولة في 26 شباط.