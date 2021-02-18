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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرلسكوني: يتوجب على ابراهيموفيتش انهاء مسيرته في الميلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021
ناشد المالك السابق لنادي ميلان الايطالي سيلفيو بيرلسكوني زلاتان ابراهيموفيتش على إنهاء مسيرته على أعلى مستوى مع الروسونيري، بينما يهدف إلى الحصول على أفضل النتائج من ماريو بالوتيلي وكيفن برينس بواتينغ في مونزا.
وفي حديث له، قال بيرلسكوني: "على مدار الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، كنت أشاهد بعض مباريات إنتر ووجدت نفسي، كمواطن ميلانو، أشجع الانتر ، ومن الواضح أنني في الديربي سأدعم ميلان فقط".
واضاف: "أعتقد أن إبراهيموفيتش يجب أن ينهي مسيرته الرائعة على أعلى مستوى وأنصحه بالقيام بذلك في ميلان".