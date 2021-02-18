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بيرلسكوني: يتوجب على ابراهيموفيتش انهاء مسيرته في الميلان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

ناشد المالك السابق لنادي ​ميلان​ الايطالي ​سيلفيو بيرلسكوني​ ​زلاتان ابراهيموفيتش​ على إنهاء مسيرته على أعلى مستوى مع الروسونيري، بينما يهدف إلى الحصول على أفضل النتائج من ماريو بالوتيلي وكيفن برينس بواتينغ في مونزا.

وفي حديث له، قال بيرلسكوني: "على مدار الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، كنت أشاهد بعض مباريات إنتر ووجدت نفسي، كمواطن ميلانو، أشجع الانتر ، ومن الواضح أنني في الديربي سأدعم ميلان فقط".

واضاف: "أعتقد أن إبراهيموفيتش يجب أن ينهي مسيرته الرائعة على أعلى مستوى وأنصحه بالقيام بذلك في ميلان".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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