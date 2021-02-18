بيرلسكوني: يتوجب على ابراهيموفيتش انهاء مسيرته في الميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

ناشد المالك السابق لنادي ​ميلان​ الايطالي ​سيلفيو بيرلسكوني​ ​زلاتان ابراهيموفيتش​ على إنهاء مسيرته على أعلى مستوى مع الروسونيري، بينما يهدف إلى الحصول على أفضل النتائج من ماريو بالوتيلي وكيفن برينس بواتينغ في مونزا.



وفي حديث له، قال بيرلسكوني: "على مدار الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، كنت أشاهد بعض مباريات إنتر ووجدت نفسي، كمواطن ميلانو، أشجع الانتر ، ومن الواضح أنني في الديربي سأدعم ميلان فقط".

واضاف: "أعتقد أن إبراهيموفيتش يجب أن ينهي مسيرته الرائعة على أعلى مستوى وأنصحه بالقيام بذلك في ميلان".