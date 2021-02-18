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بوتر: برايتون في أفضل حال منذ أن توليت تدريب الفريق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

أعرب مدرب ​برايتون​ غراهام بوتر عن اعتقاده بأن فريقه "في أفضل مكان" منذ تعيينه كمدير فني في أيار 2019.

وقال بوتر: "أعتقد أن المجموعة في الوقت الحالي هي في أفضل مكان منذ أن كنت هنا. داخل وخارج الملعب. من حيث الأداء وكيف نتصرف كمجموعة معًا، أعتقد أنه الأفضل".

وأضاف: "ولكن في نفس الوقت عليك أن تقاتل من أجل النقاط كل يوم في المباريات. علينا فقط التركيز على المباراة التالية، وهي كريستال بالاس، وهي مباراة كبيرة لأسباب عديدة".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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