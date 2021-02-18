شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتر: برايتون في أفضل حال منذ أن توليت تدريب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021
أعرب مدرب برايتون غراهام بوتر عن اعتقاده بأن فريقه "في أفضل مكان" منذ تعيينه كمدير فني في أيار 2019.
وقال بوتر: "أعتقد أن المجموعة في الوقت الحالي هي في أفضل مكان منذ أن كنت هنا. داخل وخارج الملعب. من حيث الأداء وكيف نتصرف كمجموعة معًا، أعتقد أنه الأفضل".
وأضاف: "ولكن في نفس الوقت عليك أن تقاتل من أجل النقاط كل يوم في المباريات. علينا فقط التركيز على المباراة التالية، وهي كريستال بالاس، وهي مباراة كبيرة لأسباب عديدة".