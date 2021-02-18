هودجسون: غياب زاها يؤثر علينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

طالب مدرب نادي ​كريستال بالاس​ ​روي هودجسون​ من لاعبيه القتال في ظل غياب المهاجم المصاب، ويلفريد زاها، مع سعيه للعودة إلى الانتصارات في ​الدوري الانكليزي​.



وفي حديث له، قال هودجسون :"لا تنقصنا الإمكانيات، لكننا لا نستفيد من فرصنا، مثل الفرق التي تسبقنا في الترتيب".

واضاف: "اسم ويلفريد زاها يتكرر في كل مباراة، ويبدو أننا لا نستطيع الفوز دونه طبقا للإحصاءات، لكن يتعين علينا التأقلم على غيابه، حيث لا يزال يعاني من إصابة، الفريق الطبي لا يرغب في تحديد أي موعد لعودته، لكنه يعمل بكل قوة للعودة في أسرع وقت".