انتر ميلان يتلقى صفعة قبل الديربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

تلقى أنتونيو كونتي، مدرب فريق انتر ​ميلان​و الايطالي صفعة جديدة وذلك قبل مواجهة ميلان في الديربي المرتقب في الجولة 23 من ​الدوري الايطالي​.



وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن ستيفانو ​سينسي​ نجم وسط النيراتزوري قد تعرض لإصابة عضلية جديدة، ولن يكون قادرًا على اللحاق بديربي الغضب.

ولا تعد هذه الإصابة العضلية الأولى لسينسي هذا الموسم، حيث سبق وتغيب اللاعب عن 6 مباريات بسبب الإصابة نفسها.

واضاف الموقع، أن أرتورو فيدال يعمل جاهداً للتعافي من اصابة الركبة، واللحاق بمباراة ميلان.

يذكر ان فيدال غاب عن مباراة لاتسيو بسبب الإصابة.