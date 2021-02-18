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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتر ميلان يتلقى صفعة قبل الديربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021
تلقى أنتونيو كونتي، مدرب فريق انتر ميلانو الايطالي صفعة جديدة وذلك قبل مواجهة ميلان في الديربي المرتقب في الجولة 23 من الدوري الايطالي.
وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن ستيفانو سينسي نجم وسط النيراتزوري قد تعرض لإصابة عضلية جديدة، ولن يكون قادرًا على اللحاق بديربي الغضب.
ولا تعد هذه الإصابة العضلية الأولى لسينسي هذا الموسم، حيث سبق وتغيب اللاعب عن 6 مباريات بسبب الإصابة نفسها.
واضاف الموقع، أن أرتورو فيدال يعمل جاهداً للتعافي من اصابة الركبة، واللحاق بمباراة ميلان.
يذكر ان فيدال غاب عن مباراة لاتسيو بسبب الإصابة.