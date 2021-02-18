شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة موهبة تبحث التألق مجددا مع سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد صالح جمعة، لاعب فريق الكرة بنادي سيراميكا، للظهور مجددا في مباريات الدورى بعد الأداء المتميز الذى قدمه في المباراتين الأخيرتين مع فريقه، ليقترب من طريق التألق مرة أخرى بشرط الالتزام.

وشارك صالح جمعة في المباراتين الأخيرتين رفقة سيراميكا بصفة أساسية ولمدة الـ90 دقيقة باستثناء مباراة الاتحاد الأخيرة التي انتهت بالتعادل 1-1، والتي خرج جمعة من القائمة بداعي الإصابة في عمليات إحماء فريق سيراميكا.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن النادى يرفض عودة صالح جمعة إلى الفريق مرة أخرى حتى في حالة قدرة اللاعب على العودة إلى الملاعب بشكل قوي بسبب الفرص المتعددة التي منحتها الإدارة للاعب ولم يستغلها.

على الجانب الأخر، يتأهب نادي بيراميدز تألق صالح جمعة وعودته للملاعب بقوة مرة أخرى من أجل إبرام التعاقد معه في ظل حاجة الفريق لتدعيم مركز صناعة اللعب في ظل ارتفاع سن عبدالله السعيد وعدم وجود بديل قوي في هذا المركز.

ودخل بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الماضية في مفاوضات مع العديد من اللاعبين لتدعيم هذا المركز وعلى رأسهم عمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي الحالي والجونة والأهلي السابق، إلا أنه لظروف مختلفة مع كل لاعب تعثرت المفاوضات.

حرص عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك على نفى إساءة أخيه صالح إلى جماهير الاسماعيلى بالسخرية منهم عبر حساب متداول له على فيس بوك، ونفى الأمر تماماً من خلال خاصية "ستورى" عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب : "البيدج دى مش بتاعت صالح، وبعتذر لجمهور الإسماعيلى، وإحنا في الأساس من عيلة إسماعيلاوية، وكل الاحترام والتقدير للنادى الإسماعيلى العريق".

وكان حساب مزيف متداول باسم صالح جمعة على موقع فيس بوك كتب بوست فيه: "الاسماعيلى يحتفل بمرور 34 عام بدون بطولة".