شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدماطي رئيس بعثة الأهلي في تنزانيا يبحث مع السفير ترتيبات مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا عدة اتصالات خلال الأيام الماضية مع جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا للتنسيق بشأن رحلة المارد الأحمر لخوض مباراة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

وفتح محمد الدماطي خلال الأيام الماضية عدة اتصالات بالسفير المصري في تنزانيا وكذلك مع القنصل المصري بالسفارة من أجل بحث عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة.

وإستفسر عضو مجلس الأهلي من سفير مصر في تنزانيا عن أمور خاصة بإقامة البعثة وملعب المباراة وكذلك ملعب التدريب بجانب أمور أخرى تتعلق بدرجة الحرارة ووسائل التنقل الخاصة بالبعثة خلال فترة تواجدها في تنزانيا والإجراءات الاحترازية التي يحرص مسئولو الأهلي على تطبيقها لضمان سلامة البعثة من فيروس "كورونا".

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة في الخامسة من مساء غداً ، الجمعة، من أجل خوض المباراة المرتقبة المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر تكليف محمد الدماطي برئاسة بعثة الفريق في رحلة تنزانيا .

ويحتل الاهلي قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى أول أمس ، الثلاثاء، على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة بإستاد القاهرة ، ثم يأتي سيمبا التنزاني في المركز الثاني بنفس رصيد الأهلي لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف ويحل فيتا كلوب الكونغولي ثالثاً بدون نقاط وأخيراً يأتي المريخ بدون نقاط هو الأخر.