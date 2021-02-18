شكرا لقرائتكم خبر عن وليد ماهر يكتب: مؤتمرات إعلام الدوري مولد وصاحبه عارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما يحدث حاليا في المؤتمرات الاعلاميةً الخاصة بمباريات الدوري المصري الممتاز امر يدعوا للشفقة والحزن وانت تشاهد المؤتمرالصحفي عقب المباريات تري واحد معدي امام الكاميرا عادي خالص كانه بيتمشي علي كوبري قصر النيل في ساعة مغربية ولازم طبعا يكون الموبايل علي ودنه اليمين عشان يظهر علي التليفزيون وهو مشغول جدا وهو اساسا ممكن ما يكونش له اي علاقة اصلا بالمؤتمر الصحفي وده عادي خالص عندنا نظرا لغياب اي رقابة او اشراف علي غرفة المؤتمرمن قبل الاتحاد المصري لكرة القدم فبعد ان تم اختيار منسق اعلامي ومنسق عام لمباريات الدوري المصري بداية منتصف الموسم الماضي من جانب اللجنة الخماسية وبدا يظهر بالشكل اللائق بمشهد ينقل علي الهواء مباشرة ولا مجال لاي اخطاء تظهرعلي الشاشة توقف الدوري فجاة بسبب جائحة كورونا في مارس الماضي وبدا الموسم الجديد علي امل ان يعود المنسقين الذي تم اختيارهم بواسطة الاستاذ اسامة اسماعيل مدير ادارة الاعلام بالجبلاية وبداوا في استئناف مهامهم الا ان الاستاذ احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية عايز يريح دماغه من طلبات الكثيرين المتطلعين لهذا المنصب كان له راي اخر بايقاف عملهم علي ان يقوم مراقب لجنة المسابقات بالاشراف علي المؤًتمر من علي مقعد الصحفيين وليس من خلال المنصة مكتفيا بقول بسم الله نبدا المؤتمر الصحفي.

ومع كامل الاحترام لعمل المراقب فانه لا يعرف كيفيةً ادارة مؤتمر صحفي علي اساس احترافي سليم ومعظم المراقبين مع كامل التقدير لهم همهم الاكبر الظهور علي الشاشة اثناء السلام الوطني بالبدلة والكرافتة العريضة المشجرةً اما علي جانب اتباع الاجراءات الاحترازية حدث ولا حرج المدرب والمترجم بدون كمامة وبينهم مسافة غير امنة تماما لا تتعدي ال 40 سنتيميتر والغرفة بدون اي تهوية والجالسين داخل غرفة المؤتمر للاسف معظمهم بدون اي كمامة ايضا طيب حد قالهم مش هينفع نبدا المؤتمر بدون التباعد وارتداء الكمامات طبعا لا حد اكد علي النادي صاحب الملعب ان غرفة المؤتمر يجب ان تكون جيدة التهوية اثناء المؤتمر وبها مطهر للايدي وعلبة كمامات اكيد برضهً انسي يكون حد فكر في الكلام ده اهم حاجة ده احنا لسه شايفين مؤتمرات كاس العالم للاندية بقطر والشكل المبهر لاخراج المؤتمر الصحفي المهم عندنا في الجبلاية مش عايزين مشاكل ووجع دماغ والدنيا تمشي وكل سنة وانت طيبين والدوري يخلص علي خير ومش عايزين وجع دماغ والنبي خلينا نركز في الانتخابات والمسحات ورابطة الاندية والجمعية العمومية المحترقة علي نار هادئة مش فاضيين للكلام ده دلوقتي خالص .