شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يسعى لتكرار انجاز النسخة الماضية من كاس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير فريق طلائع الجيش بخطوات ثابتة ، في المسابقات المحلية، وهو ما ظهر في تغلبه على القناة في المباراة التى جمعت الفريقين بدور الـ 32 لكاس مصر، و نجاح الطلائع في التأهل الى ور الـ 16 من البطولة، وهو ما يكشف عن هدف الفريق في تكرار انجاز النسخة الماضية من البطولة .

طلائع الجيش يفوز على القناة

وتغلب طلائع الجيش على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، أحرز للطلائع محمد شحاتة ، و على الفيل ، وباسيلوس ، وأحرز هدف القناة مروان حمدى ليتأهل الجيش الى دور ال،ـ 16 من بطولة كأس مصر.

طلائع الجيش وإنجاز كاس مصر

وشهدت النسخة الماضية من بطولة كأس مصر وصول طلائع الجيش الى المباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخه بعد تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائى بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبرى فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين فى الوقت الإضافى.

طلائع الجيش يخسر كاس مصر امام الاهلى

وخسر طلائع الجيش كأس مصر أمام الاهلى بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر.