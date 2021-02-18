شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا VS باتشيكو .. هل كان يستحق الأباتشى الاستبدال أمام الإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك فى تحقيق فوزا صعبا على نظيره الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف وحيد، فى القمة الكروية التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وشهدت المباراة غضب من شيكابالا بعدما قام البرتغالى باتشيكو باستبداله في الدقيقة 67، ونزول أشرف بن شرقى بدلا منه، ليقوم الأباتشى بالاعتراض على قرار المدير الفنى، وأثناء خروجه من الملعب قام بإلقاء زجاجة المياه بكل قوة، على مقاعد بدلاء فريقه، غضبا على الخروج من اللقاء.

شيكابالا أمام الإسماعيلي

لعب محمود عبد الرازق “شيكابالا” 67 دقيقة فى اللقاء قبل خروجه من أرص الميدان، وأثناء تلك المدة فلم يسدد على المرمى أى تصويبة وحاول المراوغة 3 مرات نجح فى مرة وحيدة منها، مع لمس الكرة 39 مرة ودقة تمريرات بلغت 60%.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جايمي باتشيكو، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت قبل السفر إلى السنغال.

ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.