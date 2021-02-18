شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة أكثر لاعب تأثيرا على المرمى في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الافريقية التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " فيديو للمسات محمد مجدى " أفشة " صانع العاب الأهلى و اختياره أكثر لاعب تأثيرا على المرمى فى الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا .

وجاء التعليق على فيديو لمسات اللاعب محمد مجدى " أفشة " كالتالى " أداء أفشة في الجولة الأولى شارك خط وسط الأهلي في 9 من 22 محاولة على المرمى نفذها فريق الاهلى أمام المريخ أكثر من أى لاعب آخر في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا".

حقق الأهلي فوزا مهما وغاليا فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التغلب على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، وشهدت تألق النسور الحمر واعتلاء المجموعة، بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني الوصيف.