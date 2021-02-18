شكرا لقرائتكم خبر عن رغم خسارة القمة .. الأهلى يتصدر ترتيب دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى المحترفين بالرغم من الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 28/27 فى قمة الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من الدورى الممتاز.

فيما يحل الزمالك ثالثا بنفس رصيد الأهلى بواقع 13 نقطة ، بينما جاء سبورتنج فى المركز الثانى بنفس الرصيد ، وذلك لفارق الأهداف حسب اللائحة.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 15/14 لصالح فريق الأهلى قبل أن ينجح الزمالك فى التقدم فى الشوط الثانى 28-27 للوصول إلى النقطة ال 13 .

ونجح اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر فى إنقاذ القمة من التأجيل بالحصول على الموافقة الأمنية بعد تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للتوسط لاستعجال الحصول على الموافقة الأمنية.

وأصدر هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أمس فرمان بإبلاغ نادى الأهلى والزمالك بإقامة مباراة القمة فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين فى موعدها الخميس فى تمام السادسة مساء على صالة استاد القاهرة حتى انتهاء الحصول على الموافقة الأمنية.

وأقيم اللقاء بدون حضور جماهيرى، حيث تم إرسال جواب لكل الناديين يفيد أنه غير مسموح بحضور المباراة سوى حاملى بطاقات الاتحاد فقط.