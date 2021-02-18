شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حكام مباراتىّ منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراتي المنتخب الوطني مع كينيا وجزر القمر، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.
ويلتقى المنتخب الوطني مع منتخب كينيا باستاد كاسراني بنيروبي يوم 25 مارس المقبل، تحت قيادة طاقم تحكيمي من جنوب أفريقيا، يضم: فيكتور جوميز "حكم ساحة"، زاكيلي سيويلا "مساعد أول"، أثينكوسي ندونجيني "مساعد ثان"، وتوم أبونجيلي "حكم رابع".
وتستضيف مصر، منتخب جزر القمر، يوم 29 مارس المقبل باستاد القاهرة الدولى، تحت قيادة طاقم تحكيمي من مالي يضم: بوبو تراوري "حكم ساحة"، بابا يومبوليبا "مساعد أول"، أمادو بيلي جيس "مساعد ثان"، جاوسو كاني "حكم رابع".
واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري علي انطلاق معسكر الفراعنة أحد يومى 18 أو 19 مارس المقبل استعداد لمباراتي كينيا وجزر الٌقمر المقرر لهما يومي 25 و 28 مارس في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة الي كاس أمم إفريقيا 2022 التي تستضيفها الكاميرون.
وينطلق معسكر المنتخب بانضمام اللاعبين المحليين علي أن ينضم لاعبي الاهلي والزمالك وبيراميدز تباعا لمشاركتهم في مباريات مع فرقهم في البطولات الأفريقية والكونفدرالية احد أيام 16 و 17 مارس المقبل علي أن ينضم المحترفين يومي 22 و 23 مارس .
تابع معوض في ندوته بـ " الخليج 365 " أن صلاح سيتواجد في معسكر الفراعنة واللاعب لدية رغبة كبيرة لذلك ، ولن تمنعه كوورنا من التواجد بسبب السفر ، و وجود صلاح سيفرق الكثير من قوة الفراعنة خاصة أنه لم يتواجد مع المنتخب الحالي سواء في مباراتي كينيا و جزر القمر و توجو بسبب الإصابة و كوورنا.