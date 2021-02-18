شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يصرف مكافأة الفوز على الإنتاج السبت قبل مواجهة سيراميكا فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولي فريق غزل المحلة صرف مكافأة للاعبى الفريق والجهاز الفني بعد غد السبت عقب الفوز على الإنتاج الحربى فى الدورى الممتاز و قبل مواجهة سيراميكا في بطولة كأس مصر وذلك لتحفيز اللاعبين على الفوز والاستمرار الجيد الذى ظهروا خلال مباراة الإنتاج الحربى في بطولة الدورى المصرى .

وحقق غزل المحلة الفوز على الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعتهم على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والوصول الى النقطة 17 محتلا المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة .

يعود فريق غزل المحلة للتدريبات الجماعية غدا الجمعة عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة خالد عيد للاعبين لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الإنتاج الحربى في بطولة الدورى الممتاز .

ويجرى لاعبى فريق غزل المحلة المسحة الطبية قبل أنطلاق المران وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كيورونا قبل خوض مباراة سيراميكا في بطولة كأس مصر .

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيرة سيراميكا في دور الـ32 من بطولة كأس مصر والتي سوف تقام على ملعب المكس بالإسكندرية يوم الاثنين القادم .