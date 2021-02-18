شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة قرعة أولمبياد طوكيو "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت اللجنة الأولمبية الدولية ، إقامة مراسم قرعة أولمبياد طوكيو يوم 21 ابريل المقبل فى زيورخ بنظام "الأون لاين" ودون حضور مندوبى المنتخبات المشاركة فى البطولة ضمن الاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد.

وأخطرت اللجنة الأولمبية الدولية اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، بوصول الكرة التى سيلعب بها الفراعنة مباريات أولمبياد طوكيو 2021 فى شهر مارس المقبل، بجانب بعض الأدوات والمعدات التى تتعلق بالأولمبياد.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر الأولمبى مبارياته الودية فى شهر مارس المقبل، بالكرة التى ترسلها اللجنة الأولمبية الدولية لاتحاد الكرة حتى يتعود اللاعبون على الكرة قبل المشاركة فى الأولمبياد فى يوليو المقبل.

وأرسل مسئولو منتخب مصر الأولمبي خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- يخطرهم فيها باختيار المنتخب للون الأحمر والأبيض لقمصان الفريق خلال دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2021.وكشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن محمد صلاح نجم ليفربول هو الاختيار الأول بالنسبه له فى قائمة اللاعبين الثلاثة المختارين للمشاركة مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو من العام الجارى 2021. وقال شوقى غريب لـ ”الخليج 365”، إن صلاح هو الاختيار الأول للمنتخب فى قائمة المنتخب الأولمبى، حيث تنص اللوائح على أحقية المنتخب الأولمبى فى ضم 3 لاعبين فوق الـ23 عاما للمشاركة فى الأولمبياد، وأن صلاح الاختيار الأول، وبعده سيتم تحديد اللاعبين الآخرين بناء على احتياجات المنتخب.

وتلقى اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأولمبي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بمكان إقامتهم بأحد الفنادق الخاصة وعدم إقامتهم بالمدينة الأوليمبية باليابان والتي سيتواجد فيها باقي منتخبات الألعاب الأخرى المشاركة في الاوليمبياد.

في سياق متصل ، يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب موقف فيروس كورونا من أجل الاتفاق علي وديتين خلال التوقف الدولي المقبل في شهر مارس ويبدأ يوم 22 ، حيث أكد شوقي غريب أن منع السفر في بعض الدول و تحديدا أوروبا يمنع المنتخب الأوليمبي من الاتفاق النهائي علي خوض وديات، مؤكدا أنه ما زال هناك مفاوضات مع أكثر من منتخب للوصول إلي أفضل الحلول.

تابع غريب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن من ضمن الحلول أيضا لعب وديتين داخل مصر خلال شهر مارس وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار استعداد الفراعنة الصغار لاوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل.