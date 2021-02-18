شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ذكى: خساراة سبورتنج دافع لاعبى الزمالك للفوز على الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين ذكى المدير الفني لفريق الزمالك لكرة اليد عن أسباب فوز لاعبى الأبيض على نظيرة الأهلى في مباراة القمة التي جمعت الفريقين منذ قليل على صالة ستاد القاهرة في بطولة دورى المحترفين لكرة اليد .

وأوضح حسين ذكى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا " أن الخساراة أمام سبورتنج السكندرى فى الجولة السابقة من أهم أسباب دوافع لاعبى الزمالك اليوم للفوز على الاهلى وهذا الأمر ظهر خلال الأداء و الإصرار على تحقيق الانتصار بين اللاعبين .

ووجه حسين ذكى الشكر الى جمهور نادى الزمالك الذى قام بتحية اللاعبين ومساندتهم خلال المرحلة الماضية .

فاز فريق فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة28/27 فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 بصالة استاد القاهرة.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 15/14 لصالح فريق الأهلى قبل أن ينجح الزمالك فى التقدم فى الشوط الثانى والخروج فائزا للوصول إلى النقطة الـ 13 .

وبهذه النتيجة، ويتساوى فريقا الأهلى والزمالك فى النقاط حتى الأن بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، ووفقا لفارق الأهداف بحسب اللائحة يتصدر الأهلى الترتيب ومن بعده سبورتنج ثانيا والزمالك ثالثا.