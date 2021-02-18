شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب فى التتش قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مراناً ظهر غداً بإستاد التتش قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الثلاثاء المقبل، ويُعد مران الغد هو الوحيد الذي سيخوضه الأهلي بالقاهرة قبل رحلة تنزانيا وبعد مواجهة المريخ السوداني الأخيرة ببطولة أفريقيا.

وقرر موسيمانى خوض مران ظهر غداً بعد الراحة التي حصل عليها الفريق اليوم وأمس والاكتفاء بمسحة خضع لها اللاعبين دون تدريبات بهدف راحة اللاعبين بسبب الإجهاد الذي عانوا منه نتيجة المباريات الكثيرة التي خاضوها الفترة الماضية.

وفاز الأهلي على المريخ السوداني الثلاثاء، بإستاد القاهرة بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويترقب الأهلي الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني من أجل العودة لخوض مبارياته في الدوري المصري الممتاز، والذي ابتعد عنه لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية ومباريات دور المجموعات الإفريقي.

وخاض الأهلي آخر مبارياته في الدوري يوم 26 يناير الماضي ضد بيراميدز وانتهت بالتعادل السلبي.

ويتبقى لفريق الأهلي 3 مباريات لم يلعبها ضد أندية سموحة والإسماعيلي وإنبي، بالاضافة إلى مباراته ضد طلائع الجيش يوم 28 فبراير عقب العودة من تنزانيا.

وكان من المقرر أن يستأنف الأهلي مبارياته في الدوري بعد مونديال الأندية يوم 16 فبراير بمواجهة سموحة في استاد "الأهلي WE السلام" في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 للدوري، إلا أنه تم استبدالها بمباراة الأهلي ضد النصر في دور الـ32 لكأس مصر قبل أن يتم تأجيلها لظروف مشاركة الأهلي بالبطولة الإفريقية.

ويعود الأهلي لاستئناف الدوري من خلال مواجهة نظيره طلائع الجيش يوم 28 فبراير بملعب استاد "الأهلي WE السلام" الساعة السابعة والنصف ضمن الجولة الـ14 لمسابقة الدوري.

ولم يحدد موعد مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الـ11 من عمر الدوري، بينما يلعب يوم 10 مارس أمام الإسماعيلي في ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 الساعة السابعة والنصف مساءً.

فيما تقرر خوض الأهلي مباراته المؤجلة من الجولة الـ13 لمسابقة الدوري أمام إنبي بملعب استاد بتروسبورت يوم 22 إبريل.

بينما تم تأجيل مباراته ضد النصر في دور الـ32 لكأس مصر إلى أجل غير مسمى.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصد بـ29 نقطة من 12 مباراة.