شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يحصل على لقب "حاسم" الزمالك بـ 3 أهداف قاتلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، فوزا صعبا لفريقه أمام نادى الإسماعيلى، بهدفين مقابل هدف وحيد، فى القمة الكروية التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وأحرز التونسى فرجانى ساسى هدفًا قاتلاً فى الدقيقة 88 من عمر المباراة من خلال تصويبة متقنة سكنت شباك الدراويش، لينتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدفين لهدف، ليصل رصيد ساسى التهديفى إلى هدفين خلال هذا الموسم من الدورى المصرى الممتاز.

وواصل فرجاني ساسي هوايته في إنقاذ الزمالك من الخسارة أو التعادل وربما أن يكون هو أحد أسباب الفوز في مباريات مهمة وحاسمة.

ساسي يتعادل للزمالك فى مرمى المقاولون بالدورى

أحرز ساسي هدف الزمالك الأول أمام المقاولون العرب في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، بعدما تقدم المقاولون العرب بهدف لمحمد سالم ومن ثم أحرز الزمالك التعادل عن طريق ساسي من خلال ركة ركنية نفذها أحمد السيد زيزو ببراعة ومن ثم فاز الأبيض بالمباراة بنتيجة 2-1.

ساسي يحرز هدف فوز الزمالك أمام الرجاء فى دورى ابطال أفريقيا

سجل التونسى ساسى خلال لقاء العودة في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي بين الزمالك والرجاء حيث خسر الأخير في دياره بلقاء الذهاب بهدف نظيف.

وفاجئ الرجاء نادى الزمالك بهدف أول، ليأتي الحل من عند ساسي الذي قام بتسديد كرة قوية سكنت المقص الأيمن لحارس الفريق المغربي ومن ثم تألق الزمالك وفاز بنتيجة 4\1.

وكان حسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية لنادى الزمالك، أكد أن مبادرة جماهير الزمالك ببيع تى شيرت فرجانى ساسى من جانب النادى لجمع مستحقات التجديد للاعب، فى إطار الدراسة حيث سيتم دراسته خلال الايام القادمة واتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة نادى الزمالك فى المقام الأول.

كما أكد السمرى فى تصريحات لليوم السابع، أن إدارة النادى تقدر حب جمهور الزمالك للكيان ومدى انتمائهم ورغبتهم فى بقاء فرجانى ساسى، مضيفا أن ساسى لاعب مهم للفريق وللجماهير أيضا، مشددا على أن هذه المبادرة من شأنها تقدير الجماهير لقيمة اللاعب التونسى وتأكيد على رغبتهم فى بقائه بصفوف الزمالك.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، فى المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.