شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على الزمالك 15/14 فى الشوط الأول بقمة محترفى اليد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتقدم فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 15 /14 بالشوط الأول فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 بصالة استاد القاهرة.

و يطمح الأهلى فى مواصلة التقدم لتأمين جدول الترتيب حيث يصل للنقطة 15 وسط سعى الزمالك إل التقدم فى الشوط الثانى للوصول إلى النقطة الـ 13 لتصدر جدول الترتيب .

ويتصدر الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 12 نقطة يليه سبورتنج بالمركز الثانى برصيد 10 نقاط ثم الزمالك يحل ثالثا بنفس عدد النقاط لفارق الأهداف.

ونجح اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر فى إنقاذ القمة من التأجيل بالحصول على الموافقة الأمنية بعد تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للتوسط لاستعجال الحصول على الموافقة الأمنية.

وأصدر هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أمس فرمان بإبلاغ نادى الأهلى والزمالك بإقامة مباراة القمة فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين فى موعدها الخميس فى تمام السادسة مساء على صالة استاد القاهرة حتى انتهاء الحصول على الموافقة الأمنية.

ويقام اللقاء بدون حضور جماهيرى، حيث تم إرسال جواب لكل الناديين يفيد أنه غير مسموح بحضور المباراة سوى حاملى بطاقات الاتحاد فقط.