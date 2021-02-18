شكرا لقرائتكم خبر عن مشادات بين لاعبى الأهلى والزمالك بعد نهاية قمة كرة اليد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الأهلى والزمالك لكرة اليد، مشادات قوية بين اللاعبين، بعد المباراة التى انتهت بفوز الأبيض 28/ 27، فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 بصالة استاد القاهرة.

وخطف الزمالك المباراة في الدقائق الأخيرة ويحسمها لصالحه، بعدما كان الأهلى الأقرب للفوز بها، ليخرج أكثر من لاعب عن شعوره بعد انتهاء المباراة ويشتبك مع لاعبى الزمالك، قبل أن يتدخل الجاهز الفني للفريقين وبعض اللاعبين الكبار في تهدية الموقف ويمر بسلام.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 15/14 لصالح فريق الأهلى قبل أن ينجح الزمالك فى التقدم فى الشوط الثانى للوصول إلى النقطة الـ13.

وبهذه النتيجة، ويتساوى فريقا الأهلى والزمالك فى النقاط حتى الأن بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، ووفقا لفارق الأهداف بحسب اللائحة يتصدر الأهلى الترتيب ومن بعده سبورتنج ثانيا والزمالك ثالثا.

ونجح اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر فى إنقاذ القمة من التأجيل بالحصول على الموافقة الأمنية بعد تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للتوسط لاستعجال الحصول على الموافقة الأمنية.

وأقيم اللقاء بدون حضور جماهيرى، حيث تم إرسال جواب لكل الناديين يفيد أنه غير مسموح بحضور المباراة سوى حاملى بطاقات الاتحاد فقط.