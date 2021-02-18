شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعين بدر حامد مديرًا لقطاع الناشئين والمدير الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز تعيين بدر حامد فى منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، بالإضافة إلى توليه منصب المدير الفنى للقطاع.

وجاء تعيين بدر حامد بعدما سبق وتم تعيين جمال عبد الحميد فى منصب المشرف على قطاع الناشئين بالزمالك، مع استمرار طارق يحيى فى منصب رئيس قطاعات الكرة بالنادي.

وعقد بدر حامد اليوم الخميس جلسة مع اللواء عماد عبد العزيز وطارق يحيى للاتفاق على متطلبات المرحلة المقبلة، وتولى بدر مهام عمله عقب الجلسة.

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزا صعبا علي نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقدم أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 50 بشكل معاكس لسير المباراة وسيطرة الدراويش واقترابهم أكثر من مرة للتسجيل، فيما تعادل شكري نجيب للإسماعيلي في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد أبو جبل، قبل أن يقتل البديل فرجاني ساسى المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يتصدر الزمالك قمة جدول الدوري المصري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر 6 مرات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.