شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يعتذر لمصطفى محمد : إساءة غير مقصودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتذر أحمد بلال نجم الاهلى السابق لمصطفى محمد ، لاعب الزمالك ، و المحترف في صفوف جالاطا سراى التركى ، على سبيل الإعارة ، عن الانتقادات التي وجهها بلال للاعب خلال الفترة الماضية.

نشر بلال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اعتذار للاعب جاء فيه :" لو في اي اسائه حصلت تجاه مصطفي محمد اكيد غير مقصودة وانا بعتذر لو صدر مني اي شيئ غير مقصود وبالتوفيق له فيما هوا قادم ان شاء الله "

وكانت الفترة الماضية شهدت انتقاد احمد بلال لمصطفى محمد خلال تواجده في صفوف الزمالك ، و أنه لا يصلح لقيادة هجوم المنتخب ، وبعد الاحتراف قال انه لا يتابع أهدافه في الدورى التركى ، وهو ما جعل بلال محل انتقاد .

رد مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي المعار من صفوف الزمالك على انتقادات أحمد بلال نجم الأهلي له في الفترة الأخيرة. وقال مصطفى محمد على حسابه الشخصية في تويتر: "عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لدخول الأم في ده مفهوش أى احترام أتمنى إن الناس تحترم نفسها في الكلام".

وأبدى أحمد بلال نجم الأهلى السابق، استياءه الشديد من الانتقادات الموجهة إليه بسبب آرائه السابقة عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالاطة سراى التركى حالياً قائلا: "ماليش دعوة بمصطفى محمد"، مضيفا: "ارحمونا بقى، وهنأته على فيس بوك، وأستمتع مع كل لاعب مهاجم يتألق فى مركزه، والناس عملت أزمة بدون داعي، ومصطفى محمد إمكانياته كويسة ومفيش لاعب مكتمل باستثناء رونالدو، وقلت إن مصطفى محمد محتاج يطور نفسه هذا ليس معناه أننا لا نحبه ولكن هذا معناه أننا نريد أن نراه فى مستوى أفضل".