شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك الأكثر محاولة على المرمى دون تسجيل بالجولة الأولى من دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختارات صفحة دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" فريق الزمالك الأكثر محاولة على المرمى في الجولة الأولى عقب نشر فيديو لمحاولات الفريق الأبيض أمام مولدية الجزائر في المباراة التي جمعتهم على ستاد القاهرة والتي جاء التعليق كالتالى " نفذ الزمالك 24 محاولة تسجيل ضد مولودية الجزائر و أكثر من أي فريق آخر بالجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا و أكثر فريق سدد بدور المجموعات من دون تسجيل منذ مايو 2017 " .

انقاد فريق الزمالك للتعادل المخيب على أرضه، أمام نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

ومن جانب أخر حرص اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور حزء من المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة بطل السنغالي في بطولة إفريقيا.

وتواجد مع رئيس نادي الزمالك، إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية، وعقد الثنائي جلسة سريعة مع عبد الحليم علي مدير الكرة، للاطمئنان على الفريق قبل السفر للسنغال.‏