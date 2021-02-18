شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى 28/27 فى قمة دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة28/27 فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 بصالة استاد القاهرة.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 15/14 لصالح فريق الأهلى قبل أن ينجح الزمالك فى التقدم فى الشوط الثانى للوصول إلى النقطة الـ 13 .

ويتساوى فر يقا الأهلى والزمالك فى النقاط حتى الأن بجدول الترتيب برصيد13 نقطة ، حيث تحدد فارق الأهداف المتصدر وفقا لإعلان لجنة المسابقات .

ونجح اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر فى إنقاذ القمة من التأجيل بالحصول على الموافقة الأمنية بعد تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للتوسط لاستعجال الحصول على الموافقة الأمنية.

وأصدر هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أمس فرمان بإبلاغ نادى الأهلى والزمالك بإقامة مباراة القمة فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين فى موعدها الخميس فى تمام السادسة مساء على صالة استاد القاهرة حتى انتهاء الحصول على الموافقة الأمنية.

وأقيم اللقاء بدون حضور جماهيرى، حيث تم إرسال جواب لكل الناديين يفيد أنه غير مسموح بحضور المباراة سوى حاملى بطاقات الاتحاد فقط.