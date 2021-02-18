شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد : إعادة تشكيل و هيكلة قطاع الناشئين بالزمالك بما يناسب الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بدر حامد مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن سعادته بالعودة وتولي هذا المنصب الهام بالقلعة البيضاء لخدمة النادى فى اي مكان يضيف فيه للنادي الذى تربي فيه .

وأكد أنه سيسعى جاهدا للوصول بالقطاع بمساعدة من معه إلى أعلى مستوى خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه سعيد بالعمل مع اثنين من علامات الزمالك البارزة هما الكابتن جمال عبد الحميد المشرف العام على القطاعات، والكابتن طارق يحيى رئيس القطاعات، وسيسعى خلال القادم لتقديم الأفضل للنادي وخاصة الناشئين.

وشدد أنه سيتم خلال الفترة القادمة تشكيل وإعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع الفترة القادمة، والوصول إلى أعلى مستوى وإفادة من قطاع الناشئين للنادي.

ووجه الشكر إلى اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، على ثقتهم فيه للتواجد خلال الفترة الحالية، وأنه سيقوم ببذل أقصى جهد لإفادة النادي.