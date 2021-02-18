شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد : إعادة تشكيل و هيكلة قطاع الناشئين بالزمالك بما يناسب الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد أنه سيسعى جاهدا للوصول بالقطاع بمساعدة من معه إلى أعلى مستوى خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه سعيد بالعمل مع اثنين من علامات الزمالك البارزة هما الكابتن جمال عبد الحميد المشرف العام على القطاعات، والكابتن طارق يحيى رئيس القطاعات، وسيسعى خلال القادم لتقديم الأفضل للنادي وخاصة الناشئين.
وشدد أنه سيتم خلال الفترة القادمة تشكيل وإعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع الفترة القادمة، والوصول إلى أعلى مستوى وإفادة من قطاع الناشئين للنادي.
ووجه الشكر إلى اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، على ثقتهم فيه للتواجد خلال الفترة الحالية، وأنه سيقوم ببذل أقصى جهد لإفادة النادي.
و قرر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز تعيين بدر حامد فى منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، بالإضافة إلى توليه منصب المدير الفنى للقطاع.
وجاء تعيين بدر حامد بعدما سبق وتم تعيين جمال عبد الحميد فى منصب المشرف على قطاع الناشئين بالزمالك، مع استمرار طارق يحيى فى منصب رئيس قطاعات الكرة بالنادي.
وعقد بدر حامد اليوم الخميس جلسة مع اللواء عماد عبد العزيز وطارق يحيى للاتفاق على متطلبات المرحلة المقبلة، وتولى بدر مهام عمله عقب الجلسة.