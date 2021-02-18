الامارات | صدارة إماراتية في "الناشئين" بكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة إماراتية في "الناشئين" بكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت منافسات النسخة الثامنة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2021، التي تقام على مدار ثلاثة أيام في نادي أبوظبي للفروسية، وشهدت تصدر فرسان الإمارات على مستوى الناشئين. و شارك في منافسات اليوم الأول أكثر من 90 فارساً وفارسة من مختلف أنحاء العالم، في فئات مختلفة. وشددت اللجنة المنظمة للحدث على الإجراءات الاشتراطية والوقائية في البطولة وأطلعت الحكام والبياطرة والفرسان عن كل ما يخص موضوع آليات وفوائد البروتوكول الصحي خلال المنافسات لضمان سلامة الجميع، وأجريت صباح اليوم أولى خطوات التجهيز بإجراء الفحص البيطري لتأكد نتائجها على أهلية الخيول المشاركة صحيا وبدنياً.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات"، وبدعم من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، وبتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وفي المنافسة الدولية الأولى للفرسان من فئة الناشئين (الجونيورز)، بمواصفات الجولة الواحدة، صمم مسار الشوط بحواجز بلغ ارتفاعها (125) سم، وتنافس على جوائزه البالغة 20 ألف درهم، 18 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 7 فرسان، وأفضل زمن بلغ (59.18) ثانية، وسجله الفارس عيسى عمران العويس بالجواد "تايتنغر دو ألتوب"، وتوّج بجائزة المركز الأول، بينما عادت بجائزة المركز الثاني إلى الفارس الشيخ خالد سلطان القاسمي بالجواد "إكساليبور 3"، وأكمل الجولة في زمن بلغ (61.10) ثانية، وعاد إلى منصة التتويج الفارس المتصدر عيسى العويس ليتسلم جائزة المركز الثالث على صهوة الجواد "أفيلون" وأنهى الجولة في زمن بلغ (61.94) ثانية.

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