شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه على الأهلي.. الزمالك يعزز تفوقه على غريمه في قمة اليد بآخر 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اليوم الخميس، مباراة هامة بين قطبي كرة اليد في مصر، الأهلي والزمالك، ضمن منافسات دوري المحترفين للرجال.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الزمالك على الأهلي بهدف وحيد (27-28).

ويستعرض «المصري اليوم» أبرز المواجهات بين الأهلي والزمالك في كرة اليد خلال السنوات القليلة الماضية:

فاز فريق الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة (22-20) في إطار ختام المرحلة الأولى بدوري المحترفين الكبار للموسم المحلي 2019/2020، والذي استضافته صالة أكتوبر الدولية، وتوج الزمالك بالبطولة لهذا الموسم.

كما حقق الزمالك بطولة دوري المحترفين لموسم 2018/2019، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة (21-18)، في الجولة الـ14 والأخيرة من عمر البطولة، والتي أقيمت على صالة وزارة الشباب والرياضة.

بينما تعادل الفريقان في مباراة الدور الأول بنتيجة (23-23).

ويعد الأهلي هو حامل لقب البطولة لعام 2017، بعدما حقق الفوز على الزمالك بنتيجة (27-26).

واقتنص الفارس الأبيض كأس السوبر الإفريقي من الأهلي في أبريل 2018، بعدما تغلب عليه بنتيجة (21-20).

وعاد الزمالك وكرر فوزه الثمين على الأهلي في أبريل 2019 ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي، وفاز عليه بنتيجة (38-35).

بينما توج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك عام 2017، بعدما تغلب عليه بنتيجة (29-23).

كما نجح فريق القلعة الحمراء في التتويج بكأس الكئوس الإفريقية عام 2016، بعدما استطاع إنهاء المباراة مع الزمالك لصالحه بنتيجة (29-23).

ويذكر أن الأهلي والزمالك يتصدران جدول ترتيب الدوري حتى الان برصيد 13 نقطة.