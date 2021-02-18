شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: عمر رضوان امتداد لمحمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي علاء عبدالعال، المدير الفنى لفريق أسوان، سعادته بالفوز على المقاولون العرب.

وقال: «نقاط المقاولون العرب كانوا غاليين جداً، وأشعر بالسعادة عندما أجني ثمار مجهودي، خاصة أننا مع فريق جماهيري، والموسم الجاري من أقوى المواسم، وأتابع ترتيب الدوري باستمرار وأحسب النقاط، وأشكر اللاعبين على أدائهم أمام المقاولون، خاصة أننا سنواجه الاتحاد في المباراة المقبلة».

وأضاف: «ما قادم هو أصعب، ننسى فرحة الأمس ونبحث عن المباريات المقبلة، حتى الآن الفارق بيننا وبين السادس 3 نقاط فقط، مباراة المقاولون بالأمس كنا متساويين في النقاط مع المقاولون ونفس الأمر سيكون مع الاتحاد».

واوضح: «عمر رضوان حارس مرمى واعد وقلت له أنه يسير على خطى محمد الشناوي، خاصة أنه من أبناء الأهلي مثل الشناوي وأتنبأ له بمستقبل كبير، وأشكر إدارة أسوان جداً، منحوني كامل الحرية في العمل والثقة».