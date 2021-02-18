شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: طموحنا لايتوقف ونعانى من الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن طموحه أن يقدم فريقه كرة جيدة هذا الموسم.

وقال هيثم شعبان في تصريحات لبرنامج «بى أون تايم»: «طموحي في هذا الموسم منذ اليوم الأول، هو تقديم كرة جيدة وأن ننال اعجاب الجماهير ونجعلهم يتابعونا وهذا حدث بالفعل حتى الآن، عندما يكون الأداء تكون هناك طمأنينة كبيرة حتى لو تعرضنا لبعض الإخفاقات».

وأضاف: «أحمد ياسر ريان وصالح ومحمد إبراهيم، يقدمون أرقام جيدة جداً على مستوى الأداء ومنهم من أبعدته الإصابة، ولكن كلهم لديهم الاصرار والعزيمة ويقومون بأداء مميز ولديهم طموح كبير جدًا»، واختتم: «مسألة الإصابات فقط هي التي تعيقنا، لدينا حوالي 5 إصابات وهذا رقم كبير بالنسبة لنا، وذلك بسبب ضغط المباريات».