شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة «استعادة ثقة» لـ«أبوجبل» في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمي بنادى الزمالك جلسة مع محمد أبوجبل، حارس مرمي الفريق، بعد تراجع مستوى اللاعب بشكل كبير خلال الفترة الماضية مما أثار العديد من علامات الاستفهام خاصة وأنه كان أحد أهم العناصر بين صفوف الأبيض لفترة طويلة وحجز مكانه في التشكيل الأساسي على حساب جنش ومحمد عواد قبل أن يتراجع أدائه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وطالب عبدالسلام اللاعب بضرورة التركيز خلال الفترة المقبله وعدم الالتفات إلى الانتقادات حتى يستعيد مستواه المعهود.

وشهدت مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد أخطاء بالجملة من جانب محمد أبوجبل ووضح بشدة غياب التركيز عن اللاعب وتسرعه في كثير من الكرات والقرارات الخاطئة له عند الخروج من المرمى مما زاد من حدة الانتقادات ضده.