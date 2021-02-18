شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يحذر لاعي الأهلي من الثقة الزائدة أمام «سيمبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبيه على هامش تحضيرات الفريق الأحمر لمباراته ضد سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب «موسيماني» لاعبي الأهلي بعدم ترك المساحات أمام فريق سيمبا لاسيما أنهم يمتازون بالسرعات وإجادة اللعب في المساحات الخالية، وكذلك تحذيرهم من الاحتفاظ بالكرة وضرورة نقل الكرة من لمسة واحدة، كما طالبهم بالحذر الشديد من الثقة الزائدة أمام بطل تنزانيا، وكذلك بضرورة التمركز الجيد والترابط بين الخطوط الثلاثة داخل الملعب