شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعرض مليون و500 ألف دولار لتمديد عقد «معلول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف مسؤولو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، المفاوضات لتمديد عقد التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

وتحرك أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لعقد جلسة مع المحترف التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الكروي الأول، بتمديد عقده مع زيادة مالية، وعرض أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على على معلول، زيادة قيمة عقده إلى مليون و500 ألف دولار، بدلا من مليون و200 ألف دولار.

ومن المقرر أن ينتهي عقد على معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء في نهاية الموسم الكروي المقبل حيث يعد التونسي من أهم العناصر في تشكيل موسيماني الأساسي.