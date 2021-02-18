شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الكروي الاول بنادى سمنوحة تدريباته اليومية، تحت قيادة احمد سامي، المدير الفنى، على ملعب النادى بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها المدير الفنى للفريق عقب مباراة دكرنس في بطولة كأس مصر، وذلك لتخفيف الضغوط البدنية على اللاعبين بسبب توالى المباريات استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها يوم الاثنين المقبل

ويخضع الثنائى محمود عزت ومصطفى فتحى لاعبا «الموج الأرزق» لفحص طبى جديد على هامش المران لتحديد امكانيه مشاركتهما في المباراة القادمة خاصة وانهما من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى في المباريات الأخيرة.

وقد أبدى مدرب سموحه رضاه عن المستوى الفنى العالى الذي ظهر فريقه خلال الفترة الأخيرة بعد وصول الفريق إلى درجة طيبة من الإنسجام بين كافة اللاعبين بفضل الطريقة الجماعية التي يسعى اليها المدير الفنى منذ الموسم الماضى.