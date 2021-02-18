شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يعتذر لمصطفى محمد: «بالتوفيق له فيما هو قادم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، باعتذار للاعب الزمالك السابق وجالاتا سراي التركي حاليًا مصطفى محمد، بعد انتقاداته الدائمة له خلال الفترة الماضية.

وكان «بلال» قد انتقد مصطفى محمد في العديد من المناسبات، فيما قال خلال تصريحات تلفزيونية مؤخرًا في رد سؤال عن انتقاده الدائم للاعب الزمالك السابق قائلًا: «هو أنا كلمته، هو أنا متجوز أمه؟»، وهي العبارة التي اعتبرها كثيرون غير لائقة في حق اللاعب.

ورد مصطفى محمد، في تغريدة، أمس، قال فيها: «عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل اراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم لكن لما الامر يوصل لي دخول الام في دا مفهوش أي احترام اتمني ان الناس تحترم نفسها في الكلام».

ومن جانبه نشر أحمد بلال تغريدة، اليوم، على حسابه بـ«تويتر» قال فيها: «لو في أي إساءة حصلت تجاه مصطفى محمد أكيد غير مقصودة وأنا بعتذر لو صدر مني أي شئ غير مقصود وبالتوفيق له فيما هو قادم إن شاء الله».

اعتذار أحمد بلال لمصطفى محمد