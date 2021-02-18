شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يدخل دائرة المرشحين لقيادة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل محمد عودة، المدير الفنى السابق للمقاولون العرب، دائرة المرشحين لتدريب فريق الكرة بنادى البنك الأهلى، خلفاً لمحمد يوسف الذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج في الدورى العام.

وتدرس إدارة البنك الأهلى حاليًا عدة سير لاختيار المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق وتضم كلا من ضياء السيد وعصام مرعى وخالد جلال وطارق يحيى بعد رفض مختار مختار فكرة العمل في الوقت الحالى، وارتفعت أسهم محمد عودة بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، عقب الجلسة التي عقدت ظهر اليوم الخميس بين مسؤولى مجلس الادارة للاستقرار على المدير الفني الجديد للفريق.

وقرر مجلس إدارة نادى البنك الأهلي تصعيد أحمد شعبان مدير قطاع الناشئين، لقيادة تدريبات الفريق اليوم على ملعب المقاولون العرب استعداد لمواجهة نادى أسوان وذلك لحين التعاقد مع جهاز فني جديد، ويعد أحمد شعبان من أبناء نادى البنك الاهلى وتولى مهمه إدارة الفريق فنيًا بالقسم الممتاز «ب».