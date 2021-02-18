شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يعقد جلسة نفسيه مع محمد شريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتابت حالة من الاستياء محمد شريف لاعب الأهلي، بسبب خروجه من حسابات المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.

وأبدي اللاعب عدم رضاه من خلال إشراكه في الشوط الثاني، في مباراة المريخ السوداني الثلاثاء الماضي.

ووفقًا لمصدر داخل النادي فإن هناك جلسة ثلاثية بين «موسيماني» وسيد عبدالحفيظ مع «شريف»، من أجل الشد من عزيمه الأخير في الفترة القادمة، من أجل عودته للتشكيل الأساسي.

وكان «شريف» أساسيًا في صفوف المارد الأحمر في بداية الموسم، وسجل 3 أهداف، ولكن مع قدوم الزامبي والتر بواليا في يناير الماضي، اصبح جليس مقاعد البدلاء.