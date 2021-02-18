شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيمة الحقيقية لفرجاني ساسي في سوق الانتقالات العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال مسلسل تجديد عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي مع نادي الزمالك مستمرًا في ظل رغبة اللاعب في الحصول على عقد أكبر مما يحصل عليه حاليًا في الوقت الذي يأمل فيه مسؤولو القلعة البيضاء في إقناعه بالبقاء.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة اللاعب التونسي في الحصول على 3.5 مليون يورو من أجل الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وهو ما يساوي حوالي 66.2 مليون جنيه مصري.

ويزيد الرقم الذي يطلبه «ساسي»، حسب تلك التقارير، عن سعره العالمي، إذ يقدر سعره حاليًا، حسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص بـ 2.5 مليون يورو، أي يرغب اللاعب في الحصول على مليون يورو إضافية.

وحسب الموقع المتخصص، يبلغ سعر ساسي بالجنيه المصري حوالي 47.3 مليون جنيه، أقل مما يطلبه بحوالي 18.9 مليون جنيه.

وتعتبر القيمة الحالي للاعب هي الأعلى في مسيرته الاحترافية ووصل لها في نوفمبر الماضي بعدما كانت قد تراجعت نصف مليون يورو قبلها بـ 9 أشهر.