شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يضم «جمعة» و«أوموتو» و«كازادي» لقائمة مباراة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي سموحة يوم الأثنين القادم لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة المصري كاملة على النحو التالي :-

حراسة المرمى: أحمد مسعود، عصام ثروت، أحمد دعدور، محمد شحاتة.

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، إسلام صلاح، عمرو موسى، أحمد شوشة، محمد الصالح، علاء عطا، معاذ أنور.

خط الوسط: فريد شوقي، محمد عبداللطيف جريندو، عمر كمال، سعيدو سيمبوريه، ايزي ايميكا، أحمد رفعت، محمد عنتر، حجاج عويس، حسن على، اسلام عطية، محمد جابر، مصطفى سلطان، الناشئين على حمدي، زياد فرج، ابراهيم سعيد.

خط الهجوم: أحمد جمعة، أوستين أموتو، كازادي كاسينجو