شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الأهلي في دوري كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق نادي الزمالك لكرة اليد على نظيره الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين للرجال.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بنتيجة (28-27) لصالح الفارس الأييض.

تفوق الأهلي في الشوط الأول ونجح في إنهاء الشوط لصالحه بنتيجة (14-15)، ولكن نجح الزمالك في قلب النتيجة لصالحه خلال الشوط الثاني لينهي النتيجة لصالحه بفارق هدف وحيد.

وضمت قائمة الأهلي كل من: ممدوح طه، أحمد محمد راضي، عبدالعزيز إيهاب، عمر خالد، عبدالرحمن على، عبدالرحمن طه، محمد عصام الطيار، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن، عمر ياسين، محسن رمضان، عمر سامي، أسامة الجزيري.

بينما ضمت قائمة الزمالك كل من: أحمد الأحمر، عمرو مصطفى محمد، يحيى الدرع، حسن وليد قداح، محمد علاء السيد، مصطفى خليل، محمد رمضان، أحمد مؤمن صفا، أحمد حسام حسين، محمد على، أكرم يسري، مصطفى أسامة، وسام سامي نوار، خالد وليد، محمود محمد احمد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي الزمالك ليتعادل مع الأهلي بـ13 نقطة، ويتصدر الفريقان جدول ترتيب الدوري.

وتشهد الجولة الرابعة بخلاف مواجهة الأهلى والزمالك لقاءات بين كل من الطيران مع الزهور وسبورتنج مع طلائع الجيش والأولمبى مع هليوبوليس.