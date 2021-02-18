شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يجدد طلبه بالتعاقد مع مهاجم إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدرس المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التعاقد مع النيجيري إيبوكا، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي إنبي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

من جانبه أكد مسؤولو الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، على أهمية التعاقد مع إيبوكا مهاجم إنبي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، فإن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى للفريق، قد طلب بالفعل من مسؤولي القلعة البيضاء التعاقد مع إيبوكا في يناير الماضي، إلا أن إدارة إنبي رفضت رحيل اللاعب في الإنتقالات الشتوية.