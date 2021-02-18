شكرا لقرائتكم خبر عن مسحه فى المقاولون العرب استعدادًا لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لمسحة كورونا، ظهر اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري، وخاض الفريق تدريباته تحت قيادة عماد النحاس، المدير الفنى، عصر اليوم الخميس/ عقب إجراء المسحة، استعدادًا للجونة.

ويحل ذئاب الجبل، ضيفًا على الجونة، مساء الأحد المقبل، على ستاد خالد بشارة، من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخسر المقاولون العرب أمس أمام أسوان بهدف دون رد، أحرزه عبدالعزيز موسى، في المباراة التي جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات مسابقة الدوري