شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يمنح لاعبي الزمالك راحه من التدريبات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جايمي باتشيكو، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الجمعةعلى أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت قبل السفر إلى السنغال.

ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفًا على تونجيث السنغالي، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ونجح أبناء القلعة البيضاء في تحقيق فوز مهم بالأمس على الإسماعيلي بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز، ليواصل تصدره البطولة برصيد 29 نقطة.