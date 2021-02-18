شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لأيمن أشرف و«طاهر» لتحديد موقفهما من السفر الى تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر ثنائي الأهلي لاختبار طبي لمعرفة موقفهما من اللحاق بمباراة فريقهما القادمة ضد سيمبا التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والانضمام لقائمة الفريق الأحمر المسافرة إلى رحلة تنزانيا غدا الجمعة من عدمه.

ويعاني أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر من الإجهاد بعد انتهاء المشاركة في مباريات كأس العالم للأندية والتي أقيمت مؤخرًا بقطر، لاسيما وأنهما شاركا في كل مباريات الفريق الأحمر، لذا فضل الجهاز الفني إراحتهما من مباراة المريخ بافتتاح دور المجموعات الأفريقي.