شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نادي سيمبا في ملعب بنجامين مكابا الوطني في تنزانيا، الثفلاثاء المقبل، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، والتى ستقام عند السادسة بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة بين سبورت 1.

سحق النادي الأهلي نظيره المريخ السوداني في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، فانطلق مباشرة إلى قمة المجموعة الأولى في الأميرة السمراء برصيد 3 نقاط، وتراجع سيمبا إلى المركز الثاني بعد أن تصدر بفوزه في ذات الجولة على فيتا كلوب الكونغولي.

وكان من المقرر أن يخوض الأهلي مباراة النصر في كأس مصر في 19 فبراير الجاري، لكن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراته بجانب مباراتي الزمالك وبيراميدز في الكأس، وذلك للإرتباطات الفرق المصرية بالمباريات الأفريقية.