شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة «زعيم الثغر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف فريق أسوان بقيادة علاء عبدالعال تدريباته لمباراة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن يخضع فريق أسوان، اليوم الخميس، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري، وذلك قبل 72 ساعة من اللقاء المرتقب، وفقًا للبروتكولات الطبية التي وضعها اتحاد الكرة.

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب، وخاض أسوان 12 مباراة حتى الآن، فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر في 4 مباريات.