شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يزيد أوجاع النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قفز فريق القادسية للمركز الخامس في جدول الترتيب بعد فوزه على ضيفه النصر بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن لقاءات الجولة 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد للقادسية عن طريق محترفه اديسون (د: 23)، وساهم حارس القادسية فيصل مسرحي في فوز فريقه بعد أن تصدى لركلة جزاء نفذها المحترف البرازيلي بيتروس لاعب النصر (د: 72)، وشهد اللقاء حصول لاعب القادسية حمد اليامي على بطاقة حمراء بعد أن تحصل على البطاقة الصفراء الثانية بداعي إضاعة الوقت، وبهذه النتيجة يحقق القادسية فوزه السابع ويصل إلى النقطة 28 ليصعد للمركز الخامس، فيما تلقى النصر خسارته الثامنة في الدوري ويتجمد رصيده عند 25 نقطة ويتراجع للمركز التاسع.