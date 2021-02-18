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القادسية يزيد أوجاع النصر

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جدة - خالد شويل - قفز فريق القادسية للمركز الخامس في جدول الترتيب بعد فوزه على ضيفه النصر بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر ضمن لقاءات الجولة 19 لدوري كأس الأمير للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد للقادسية عن طريق محترفه اديسون (د: 23)، وساهم حارس القادسية فيصل مسرحي في فوز فريقه بعد أن تصدى لركلة جزاء نفذها المحترف البرازيلي بيتروس لاعب النصر (د: 72)، وشهد اللقاء حصول لاعب القادسية حمد اليامي على بطاقة حمراء بعد أن تحصل على البطاقة الصفراء الثانية بداعي إضاعة الوقت، وبهذه النتيجة يحقق القادسية فوزه السابع ويصل إلى النقطة 28 ليصعد للمركز الخامس، فيما تلقى النصر خسارته الثامنة في الدوري ويتجمد رصيده عند 25 نقطة ويتراجع للمركز التاسع.


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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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