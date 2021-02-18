شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبة العراقي في وضع صعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يمر فريق الطلبة العراقي لكرة القدم الذي يعد أحد الفرق الجماهيرية الأربعة في الكرة العراقية، إلى جانب الزوراء والقوة الجوية والشرطة، بظروف صعبة جداً بسبب الصراعات الإدارية، والأزمة المالية التي عصفت بالنادي نتيجة لغياب الدعم المالي من قبل الجهات المعنية.

ويقبع الطلبة حالياً في المركز 16 من بين 20 فريقاً في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وبفارق أربع نقاط فقط عن الصناعات الكهربائية الذي يقبع في المركز الأخير، وأغلب لاعبي الطلبة في طريقهم لمغادرته لعدم استلامهم رواتبهم، في حين هدد مدربه حسن أحمد بترك الفريق إذا لم يتم إيجاد حل سريع لأزمة النادي.

وكان رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة علاء كاظم، قدّم استقالته ومعه ستة من الأعضاء، إلا انه تراجع عنها بعد أن تم تهديده بكشف ملفات تدور عليها شبهات فساد، ما جعل الوضع الإداري للنادي يعيش في صورة غامضة، فالإدارة المنتخبة غادر رئيسها علاء كاظم العراق، متوجهاً إلى كندا، حيث تقيم عائلته هناك، بينما من يخلف الإدارة لا يستطيع اتخاذ أي إجراء لأنه يفتقد للصيغة القانونية.

ورفض عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، التدخل في أزمة نادي الطلبة، لأن الهيئة الإدارية للنادي منتخبة بشكل قانوني ولا يجوز التدخل في عملها.