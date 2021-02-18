مدرب الأهلي يطالب بتغيير ملعب فريقه

الرياض:عيسى الحكمي

طالب الصربي فلادان ميلوفيتش، بتغيير ملعب مباريات فريقه من رديف ملعب الجوهرة المشعة، إلى ملعب الملك عبدالعزيز، في مكة المكرمة.

واكد فلادان أن ملعب رديف الجوهرة غير مناسب لمباريات الدوري ويفقدها الكثير من الزخم.

وكعادته بعد النتائج السلبية للفريق، أظهر فلادان انزعاجاً كبيراً بعد التعادل مع العين آخر الترتيب 1-1 ضمن الجولة 19.

وفوّت الأهلي فرصة جديدة للاقتراب من المتصدر الشباب بعد توقف الأخير عند 38 نقطة إثر الخسارة التي لحقت به من الفتح 1-2 ليبقى على 38 نقطة، بينما الأهلي رفع رصيده إلى 35 نقطة.

وتقدم العين قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق بهدف أحرزه من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار محمد العويس، ولحق الأهلي بالتعادل عن طريق عبدالرحمن غريب في الدقيقة 84.

من جهته، عزا البلجيكي يانيك فييرا، فوز فريقه على الفتح لأحقية الفريق بالنتيجة بعد الأداء الذي قدمه تكتيكياً، على حد وصفه.

وأشار المدرب البلجيكي إلى أن مستوى فريقه يتصاعد من مباراة إلى أخرى، وانه درس الشباب جيداً قبل المباراة.

وأبدى الإسباني هيرنانديز مدرب الشباب تحسره على النتيجة التي انتهت بها المباراة، مبيناً أن «التعادل كان سيكون عادلاً لكن هفوة في الدقيقة الأخيرة كلفتنا الخسارة».

وبرر قيامه بإخراج النيجيري ايجالو في الدقيقة 60 لعدم اكتمال جاهزية اللاعب، وعن انزعاج الأخير من التغيير قال «لا اعتقد، لقد تفاهمنا قبل المباراة على أن يستمر بين 60 إلى 70 دقيقة حتى لا يتعرض للإصابة».

وتنتظر الشباب وأهلي جدة مواجهة نارية، الاثنين، في الرياض من شأنها رسم الخطوط العريضة لمستقبل المنافسة.