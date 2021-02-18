ابن سليم: شراكة منظمة الإمارات للسيارات و«ديوا» خطوة مستدامة في عالم الراليات

تجري الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق رالي دبي الصحراوي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الحالي. ويستعرض رالي دبي الصحراوي في العادة معدن ومهارة الفائزين بألقاب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، فيما سنشهد توقعات عالية، مرة أخرى، خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي عند انطلاق النسخة الرابعة من هذا الحدث الرياضي العالمي في صحراء القدرة في دبي.

وكانت بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا) قد انطلقت هذا العام برالي الغابات الشمالية، حيث درجة الحرارة دون الصفر شمالي روسيا، ووصل إلى دبي قادماً من هناك المتسابق دينيس كروتوف الذي أخفق في إنهاء الرالي بنجاح، بعد أن تعطلت سيارته في الجروف الثلجية.

وشارك كروتوف في المغامرة الثلجية الملاح كونستانتين زيلتوف على متن سيارة فريق إكس ـ ريد ميني جون كوبر، ووركس رالي، والذي شارك سابقاً مرتين مع فلاديمير فاسيلييف الفائز بلقب الجولة الأولى، وساعده في الفوز بلقب رالي أبوظبي الصحراوي.

يذكر أن الفائزين بلقب النسخ الثلاث الأولى من رالي دبي الصحراوي، مضوا قدماً للفوز بلقب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية في فئاتهم، ويشارك في رالي هذا العام بطل الدراجات النارية لعام 2018 الإماراتي محمد البلوشي الذي سينطلق من المركز السابع من بين 43 دراجاً مشاركاً في بطولة كأس العالم للدراجات النارية (فيم) هذا العام.

ويحظى رالي دبي الصحراوي 2021، بدعم هيئة كهرباء ومياه دبي، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والشركة العربية للسيارات (نيسان).

ويقع مقر الرالي الجديد في مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وسيدخل الرالي سجلات الأرقام القياسية الأسبوع المقبل كأول رالي في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة.

وقال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للرياضة: «سعداء للغاية لريادتها في مجال الاستدامة، ونتوقع رالي كأس عالم آخر للقيام بنفس الخطوة».

من ناحيته قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي ـ الشركة العربية للسيارات: «يسهم هذا الحدث البارز في تعزيز المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها الإمارة في عالم الرياضة. وبصفتها الراعي الرسمي للسيارات، تدعم مجموعة عبد الواحد الرستماني باستمرار مثل هذه الأحداث المهمة. إننا نرى في 2021 عام الانتعاش وعودة الحياة إلى طبيعتها المعهودة، مع تأكيدنا أن رعايتنا لهذا السباق مرة أخرى، تعد شرفاً كبيراً وامتيازاً عالياً، خاصة أنه يأتي في إطار مبادرات قيادتنا الرشيدة لدعم الأحداث الدولية الهادفة إلى ترسيخ تأثير دبي على المستويين الإقليمي والعالمي».

وستنطلق مرحلة كهرباء ومياه دبي البالغة مسافتها 192 كيلومتراً، الجمعة، وستمر عبر كثبان صحراء القدرة، وتشكل اختباراً صعباً ومهماً لمهارات القيادة الصحراوية والقوة الميكانيكية، وبعد توقف ليلي سيعاود الناجون انطلاقهم، السبت، لاجتياز مرحلة الشركة العربية للسيارات (نيسان الخاصة) ومسافتها 194 كيلومتراً حتى النهاية في مركز الابتكار.

وبعد فوز المتسابق البولندي جاكوب بريزيجونسكي مرات متتالية، يتطلع اثنان من أبرز السائقين في العالم العربي هما الإماراتي خالد القاسمي، والسعودي يزيد الراجحي، للفوز بلقب الرالي والحيلولة دون فوز سائق من خارج المنطقة للمرة الثالثة.

وسيقود المتسابق الإماراتي خالد القاسمي مع ملاحه الألماني ديرك فون زيتزيفيتس، سيارة فريق أبوظبي ريسينج بيجو 3008 «دي كيه آر»، بينما سيقود المتسابق السعودي يزيد الراجحي مع ملاح البريطاني مايكل أور، سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف.