شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يقتحم المنافسة على لقب الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

قلص اتحاد جدة الفارق في النقاط مع ثلاثي المقدمة في الدوري السعودي لكرة القدم، الشباب والأهلي والهلال، بعد فوزه المثير على مضيفه التعاون 2-1 في المواجهة التي جرت، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة.

واستطاع الاتحاد تحويل تأخره صفر-1 في الشوط الأول إلى فوز بعد أن سجل ثنائية في الشوط الثاني عن طريق البرازيلي رومارينهو، والظهير الأيسر حمد آل منصور، ليرفع «العميد» رصيده إلى 32 نقطة على بعد 6 نقاط من الشباب المتصدر، و3 نقاط عن الأهلي الوصيف، في حين تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة وتراجع للمركز الثامن.

تفوق التعاون في أغلب فترات الشوط الأول وتوج عبدالله ساني ذلك بهدف في الدقيقة 16 بعد منظومة جماعية، وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 49 ليدرك التعادل بواسطة رومارينهو الذي سدد زاحفة على يمين الحارس البرازيلي كاسيو، ولم يستطع الأخير صد يسارية حمد آل منصور في الدقيقة 68 لترتد الكرة من القائم في جسمه وتعود إلى مرماه هدفاً ثانياً منح الاتحاد النقاط الثلاث.

وبثنائية نظيفة، استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات على حساب ضمك، ورفع رصيده إلى 23 نقطة نقلته للمركز الثاني عشر، وبقي ضمك القادم من فوز على الهلال على 16 نقطة في المركز قبل الأخير.

ويدين «عنابي سدير» في انتصاره للثنائي رومان امالفيتانو وتفاريس اللذين تناوبا على التسجيل في الدقيقتين 12 و28.